К открытию аэропорта Краснодара ускорили мобильный интернет

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на территории воздушной гавани к первому рейсу в аэропорт Краснодара. Пассажирам и гостям доступна высокоскоростная передача мобильных данных — до 100 Мбит/с — на всех этапах путешествия: от регистрации до взлета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» заранее модернизировали сеть в Пашковском микрорайоне, включая территорию аэровокзала, обеспечив стабильное покрытие и высокую скорость интернета. Это позволит пассажирам пользоваться онлайн-сервисами, совершать бесконтактные платежи и поддерживать связь без перебоев.

«Новость об открытии аэропорта в краевой столице стала по-настоящему значимой для жителей региона. Аэропорт — это не только транспортный узел, но и важный объект региональной экономики, который влияет на развитие бизнеса и туристической отрасли. Мы со своей стороны обеспечили готовность сети к росту пассажиропотока, чтобы клиенты могли пользоваться цифровыми сервисами, работать онлайн и оставаться на связи даже в часы наибольшей нагрузки», — отметил директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Первый рейс в воздушную гавань кубанской столицы прибудет 17 сентября 2025 г. Аэропорт возобновляет полеты после перерыва в 3,5 года.

Ранее оператор завершил модернизацию сети в деловом центре и районах активной жилой застройки Краснодара. В этих локациях скорость мобильного интернета достигает 150 Мбит/с.