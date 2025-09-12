CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила мобильный интернет в Майминском районе

МТС завершила рефарминг в части Майминского района Республики Алтай. Здесь отключили 3G и перераспределили освободившиеся частоты в пользу современного LTE. Теперь в одно время к сети смогут подключаться на треть больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи жители и гости Майминского района почувствуют в самых популярных туристических локациях — селах Манжерок, Озерное, Бирюля, Верх-Карагуж и поселке Барангол.

«Мы постепенно переводим радиочастоты на современный стандарт LTE, так как 3G уже перестает отвечать запросам абонентов — как гостей республики, так и местных жителей. 4G позволяет загружать видео в формате 4K, вести прямые трансляции, много общаться, играть в онлайн-игры, моментально публиковать фото видео в социальных сетях и отправлять родным и близким», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

