Онлайн-доска Holst теперь доступна в виде приложения для Windows

Российский сервис онлайн-досок для совместной работы Holst представил десктопное приложение для ОС Windows. Такой формат по сравнению с веб-версией обеспечивает удобство работы и более высокую производительность — особенно для пользователей, которые привыкли открывать в браузере множество вкладок одновременно. В будущем компания планирует запустить приложения для macOS и операционной системы Linux, а также представить мобильные версии.

«Наша цель — сделать Holst одинаково доступным для команд на любых платформах. Десктопное приложение приближает сервис к пользователям и открывает новые возможности. Следом за версией для macOS выйдет ещё и версия для Linux, тем самым закрыв пробел, который до сих пор остаётся даже у крупнейших мировых платформ — таких как Figma и Miro», –– сказал Виктор Юдин, сооснователь Holst.

При работе в веб-версии ресурсы браузера распределяются на все открытые вкладки. Это накладывает ограничения на производительность и скорость отклика, особенно когда на доске расположены тысячи и десятки тысяч элементов. Десктоп-версия позволяет избавиться от ограничений браузера, особенно если мощность ПК невысокая. В дальнейшем Holst также планирует добавить в приложения полноценный офлайн-режим.

