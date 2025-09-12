Т2 протестировала работу сети на новых станциях Троицкой линии

T2, российский оператор мобильной связи, подготовил необходимую телеком-инфраструктуру к открытию четырех станций Троицкой ветки Московского метрополитена от «Новаторской» до «ЗИЛ». На платформах связь работает в диапазонах LTE2100/2600 и UMTS2100, в тоннелях – в LTE2100/800 и UMTS2100. Всего для обеспечения сети в перегонах Т2 подключилась к 18 км излучающего кабеля. Проведенный драйв-тест показал скорости свыше 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 готова к открытию четырех новых станций Троицкой линии Московского метрополитена: «Вавиловской», «Академической», «Крымской» и «ЗИЛ». Работы по установке телеком-оборудования оператор начал несколько месяцев назад, а в середине текущей недели провел драйв-тест для проверки работы сети – результаты показали средние скорости 50 Мбит/с. Т2 обеспечила инфраструктурой станции, перегоны, вестибюли, эскалаторы и другие помещения для работников подземки. На платформах сеть Т2 работает в диапазонах LTE2100/2600 и UMTS2100, в тоннелях – в LTE2100/800 и UMTS2100.

Оборудование располагается под платформой станций, от него в перегоны выходят излучающие кабели, которые обеспечивают связь в тоннелях, – длина такого кабеля на новом участке составила 18 км. На эскалаторах и в вестибюлях сеть работает от антенн, которые также питаются от базовой станции. Всего на четырех станциях подключено 36 антенн. Собственные антенно-фидерные системы Т2 построила на «Крымской» и «ЗИЛ» – к ним подключились все операторы.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2: «Т2 успешно завершила комплексную подготовку телеком-оборудования на всех новых участках Московского метрополитена. Установка телеком-инфраструктуры – это критически важный этап перед открытием станций. Мы считаем, что современная связь не просто удобство для пассажиров, а основа цифровой трансформации столичного метрополитена. Сеть 3G/4G Т2 доступна с первым пассажиром, и уже завтра жители Москвы смогут наслаждаться не только облицовкой новых станций, но и любимым контентом в поездке».