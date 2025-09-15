CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Маршруты с учетом новых станций Троицкой линии метро можно строить в 2ГИС

В Москве завершили первый этап строительства Троицкой линии метро — открылись четыре новые станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Сразу после запуска движения маршруты с учетом новых станций стали доступны в 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

На новых станциях, как и на всех остальных в 2ГИС, уже доступны карточки с полезной информацией: входы и выходы, пересадки, время работы и другие детали. При построении маршрута пользователи получат подсказки, в какой вагон лучше сесть и в какую сторону выходить.

gis1.jpg

2ГИС

Троицкую линию обслуживают поезда «Москва-2024». На всех четырех новых станциях с первого дня доступны привычные сервисы: мобильная связь, бесплатный Wi-Fi в поездах, автоматы и терминалы по продаже билетов, турникеты с возможностью оплаты всеми способами, включая биометрию. Кроме того, станции стали первыми в метро, где с момента открытия внедрена цифровая навигация. Теперь ориентироваться в метро стало проще.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

Ozon уходит с последней иностранной биржи

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще