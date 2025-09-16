СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках одного окна

Логистический оператор СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS ко всем трем крупнейшим маркетплейсам – Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» – в рамках одного окна. Новое решение позволит продавцам выстроить собственную логистику, сохранив контроль над процессами и издержками. Сервис поддерживает «Витрину» на Wildberries, RealFBS Standart на Ozon и DBS на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

По оценкам Data Insight, в 2024 г. объем онлайн-ритейла достиг 11,2 трлн руб., и свыше 60% этого оборота пришлось на маркетплейсы – их доля продолжает расти. Одновременно рынок входит в фазу зрелости: в 2025 г. число продавцов на крупнейших площадках впервые снизилось примерно на 2% год к году, — предприниматели все активнее осваивают мультиканальные продажи и строят собственные интернет-магазины, 26,6% опрошенных уже продают товары сразу на двух или трех маркетплейсах, и большинство среди них — с высоким оборотом.

На фоне этих вызовов СДЭК предлагает решение через интеграцию по модели DBS, позволяющую продавцам обеспечивать логистику товаров до трех крупнейших маркетплейсов страны через единый интерфейс. Такое решение стабилизирует рынок, позволяя малому и среднему бизнесу управлять процессами хранения, упаковки и курьерской доставки своих продуктов. Продавцы получают назад контроль над сервисом, издержками и сроками. Таким образом у предпринимателей появляется инструмент для расширения каналов продаж без увеличения операционных затрат.

«На российском рынке пока нет аналогичных комплексных решений от других логистических операторов – СДЭК формирует новый сегмент услуг. Единое окно интеграций дополняет экосистему услуг СДЭК для онлайн-торговли, обеспечивая нашим клиентам не только автоматизацию доставки, но и полный цикл поддержки e-commerce — от фулфилмента до AdTech-решений для продвижения товаров и сервисов для управления платежами, таких как CDEK Pay», — сказал Вячеслав Пиксаев, генеральный директор СДЭК.

Новый продукт от СДЭК позволяет продавцам создать виртуальный склад и синхронизировать его со складом интересующего маркетплейса. В личном кабинете СДЭК доступна пошаговая инструкция по подключению. Продавцы сами выбирают тарифы, которые позволяют покрыть зону продаж, выбранную ими на Wildberries, Ozon или «Яндекс Маркете». После активации все заказы будут создаваться в личном кабинете с последующей синхронизацией статусов доставки. Выдача производится курьером или через ПВЗ СДЭК.

В перспективе платформа не ограничится интеграциями только с тремя крупнейшими маркетплейсами: СДЭК готов поддерживать работу с нишевыми площадками, а количество доступных интеграций будет расширяться.