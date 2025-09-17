42% респондентов ценят, когда реклама показывается в подходящий момент

Эксперты «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, как пользователи воспринимают рекламные сообщения в интернете и на каких площадках предложения оказываются наиболее релевантными. Исследование показало, что почти половина респондентов (47%) видят рекламу, соответствующую их потребностям, на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно результатам опроса, внимание к интернет-рекламе проявляет большинство пользователей: это отметили почти две трети опрошенных (63%).

Для поиска товаров и услуг реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах оказывается самой релевантной: так считают 47% опрошенных жителей России. 39% сталкиваются с релевантной рекламой в соцсетях, почти треть (32%) — в поисковых системах, четверть (25%) — в интернет-магазинах и 16% — на видеосервисах.

Для пользователей важно качество рекламы и ее актуальность. Большинство респондентов (42%) отмечают, что реклама должна появляться в подходящий момент, а 40% ценят нативность, когда креативы не отвлекают от просмотра основного контента. Треть участников (33%) обращает внимание на визуальную привлекательность материалов, столько же — на показ действительно нужных товаров и услуг. Чуть меньше пользователей (32%) отмечают уместность подачи как важный фактор — когда сообщение соответствует жизненному контексту и характеристикам аудитории.

Также респонденты отмечают важность не только визуальной привлекательности креативов, но и уместной тональности рекламных сообщений. По данным показателям здесь лидируют сайты с объявлениями и маркетплейсы: об этом сообщили почти половина 44% опрошенных. Тональность рекламы в социальных сетях подходит 35% участников опроса, в поисковых системах — 24%, интернет-магазинах — 22%, видеосервисах — 19%.

Самый показательный результат — влияние рекламы на реальные покупки. Почти каждый второй респондент (44%) отметил, что реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах привела его к последней покупке. Для сравнения: в социальных сетях такой эффект отметили только 25% участников опроса, на ТВ — 20%, а в поисковых сервисах — 17%.

Результаты опроса подтверждают: пользователи ждут от рекламы прежде всего пользы и актуальности, а площадки с объявлениями и маркетплейсы становятся ключевым каналом, где реклама воспринимается наиболее релевантно и конвертируется в реальные покупки.