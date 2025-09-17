CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Более 3,5 млн пользователей перенесли почту на xmail

Число пользователей домена xmail.ru превысило 3,5 млн. Больше всего регистраций пришлось на устройства на платформе Android — 65%. Ежемесячно в среднем 190 тыс. человек переходят с Gmail на «Почту Mail». Об этом CNews сообщили представители Mail.

«Мы обеспечили бесшовный и быстрый переход для пользователей Gmail: они могут продолжить работу в новом сервисе без каких-либо ограничений. На перенос всех писем, в том числе с вложениями, требуется не более пары минут. Это стало для нас ключевой задачей, которой мы придерживаемся до сих пор — максимально простое и нативное управление файлами», — сказал директор по продукту Mail Сергей Прокудин.

Xmail — домен и сервис для переноса писем с почты Gmail. Он сохраняет прежнее имя пользователя с зарубежного почтового ящика и переносит письма автоматически. Все новые входящие Gmail переедут в почту @xmail, а также будут поступать на прежний адрес. Исходящие можно писать как с адреса @xmail.ru, так и использовать привычное имя с @gmail.com.

Почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса.

