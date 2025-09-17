CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

К столичному «Порталу поставщиков» подключился 43-й регион

Красноярский край стал 43-м регионом, государственные и муниципальные учреждения которого получили возможность закупать необходимые товары, работы и услуги на московском Портале поставщиков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В сентябре к «Порталу поставщиков» присоединился 43-й регион – Красноярский край. За последние пять лет число регионов, учреждения которых могут публиковать закупки на платформе, выросло на четверть. Количество заказчиков увеличилось почти на треть и превышает 60 тыс.. Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона – школам, детским садам, больницам, органам власти – оптимизировать закупочную деятельность. Торги на площадке проводятся в онлайн-режиме, что позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей страны, приобретать товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства», – сказала Мария Багреева.

На одного заказчика на портале приходится шесть поставщиков. Такое соотношение обеспечивает высокий уровень конкуренции, в результате чего снижение начальных цен в котировочных сессиях составляет в среднем 14%.

«Красноярский край входит в число активных регионов-поставщиков на площадке. За первую половину этого года объем сделок красноярских предпринимателей на портале составил 213 млн руб. Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона», – отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 г. на портале провели закупки на сумму почти 58 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще