CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Летом 2025 г. новосибирцы подключались к деловым онлайн-встречам с пляжей и парков

МТС провела исследование летней активности компаний из Новосибирской области на платформе для бизнес коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Летом 2025 г. на 11% чаще пользователи встречались в онлайн-формате, причем использование на созвонах и мероприятиях инструментов на основе искусственного интеллекта выросло почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», на пике интереса у пользователей из Новосибирской области летом 2025 г. оказалась функция саммари встреч, когда цифровой помощник самостоятельно анализирует онлайн-собрание и письменно фиксирует основные договоренности, задачи и сроки их выполнения. На втором месте — транскрибация аудио и видео — звук преобразуется в текст, и все, что говорит спикер на вебинаре или собеседник на встрече, можно не прослушать, а прочитать. Замкнула тройку самых используемых опций возможность применять ИИ для аудио и видеоэффектов, в частности, для включения замены или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров.

«Мы связываем рост деловой онлайн-активности летом, в том числе, с увеличением числа «удаленщиков», которые могут эффективно общаться с друг с другом и коллегами по работе, находясь в любой точке города и за его пределами. Так, например с помощью Big Data летом в будни мы фиксировали повышенную активность абонентов в популярных городских локациях, в том числе, на Михайловской набережной и парке Арена, а также на улице Ленина, где новосибирцы часто гуляют и обедают в кафе и ресторанах. Высокую активность абонентов мы также заметили на берегах Оби и Берди, где расположены СНТ. Дачники активно пользовались мобильным интернетом, отдыхая у воды», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще