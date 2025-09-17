CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» прокачал связь в одном из самых живописных сел на высоком берегу Волги

Инженеры «МегаФона» запустили новую базовую станцию в селе Окинино Лысковского района Нижегородской области. Новое оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах LTE, что позволило повысить надежность голосовой связи и обеспечить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Окинино находится на высоком берегу Волги в окружении лесов, богатых грибами и ягодами. В том числе и по этой причине живописный населенный пункт пользуется большой популярностью у дачников – они составляют большую часть жителей.

Повышенное внимание к этим местам проявляют и любители экологического туризма. Именно через окрестности Окинина должна пройти наиболее протяженная экотропа в России. Проект по созданию экологических маршрутов вдоль самой длинной реки Европы реализуется при поддержке Русского географического общества. Предполагается, что длина его составит 4000 километров и он пройдет через 15 регионов России. Несколько первых участков уже открыты для посетителей.

«Год от года поток туристов в Нижегородскую область увеличивается, и путешественники не только останавливают свое внимание на областном центре, но и активно знакомятся с малыми городами региона. Лысково и его окрестности – направление, которое сейчас набирает популярность, и мы рады внести свой вклад в дело развития туризма. Теперь прогуливаясь по высокому берегу Волги, наши абоненты могут оперативно делиться с друзьями фотографиями великолепных волжских просторов, блогеры – вести прямые трансляции, а местные жители и многочисленные дачники – пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортных скоростях», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

С начала осени 2025 г. новая базовая станция начала работать и в сельском поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района. Там проживают более 1500 человек, которые также теперь смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

