CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

МТС предложила бизнесу единую подписку на мобильную связь и платформу для онлайн-коммуникаций

МТС и «МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, представили комплексный продукт для бизнеса «Коммуникации 360». Продукт включает в себя доступ к мобильной связи, онлайн-звонкам и корпоративному мессенджеру с функциями на основе искусственного интеллекта. Благодаря решению компании смогут экономить до 30% бюджета на коммуникации в год. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В продукт «Коммуникации 360» входят годовой доступ к сервисам для коммуникаций и совместной работы от «МТС Линк» («Встречи», «Чаты» и «Доски»), а также абонентские номера от МТС с доступом к тарифу «Умный бизнес М». В сервисах «МТС Линк» пользователям без дополнительных затрат доступен ИИ-ассистент, который помогает лучше структурировать онлайн-общение: выдает резюме непрочитанных сообщений, подводит итоги совещаний, напоминает о задачах, погружает в контекст прошедших встреч и переписок.

Малому и среднему бизнесу доступен один из трех пакетов: «Лайт» (для небольших команд, включает в себя пять лицензий «МТС Линк» и до пяти абонентских номеров МТС), «Медиум» (10 лицензий и до 10 номеров) и «Супер» (20 лицензий и до 20 номеров), также возможны индивидуальные конфигурации тарифа. В зависимости от выбранного варианта, малый и средний бизнес в Москве экономит от 38 до 153 тыс. руб. в год.

«МТС — единственный в России оператор мобильной связи, имеющий в своем портфеле решение для бизнес-коммуникаций. Благодаря многолетней экспертизе в телекоммуникациях и глубокой интеграции продуктов экосистемы, сегодня МТС предлагает бизнесу комплексный продукт, который полностью закрывает потребности в инструментах для общения и командного взаимодействия. В фокусе — бескомпромиссное качество связи и удобство использования как в небольших, так и в крупных компаниях. Дополнительная ценность — оптимизация рабочих процессов с помощью встроенного искусственного интеллекта. Исследования показывают, что инструменты «МТС Линк» на основе ИИ помогают экономить до 12,2 часов в неделю на каждого сотрудника», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

Подключение продукта «Коммуникации 360» доступно до 31 декабря 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще