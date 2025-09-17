CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС включила сеть LTE в селах на границе с Китаем

МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства, обеспечила доступом к цифровым сервисам МТС жителей пяти сел Дульдургинского, Краснокаменского и Борзинского округов. Мобильным интернетом и голосовой связью теперь могут пользоваться более 1200 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС запущена в селах Курунзулай и Шоноктуй Борзинского округа, Красноярово Дульдургинского округа, а также Капцегайтуй и Богдановка Краснокаменского округа, расположенных на границе с Китаем. В среднем, в каждом населенном пункте проживает от 200 до 300 человек, а в самом крупном более 370. Территории известны аграрными, животноводческими хозяйствами. Местные жители занимаются разведением скота, молочным животноводством и выращивают зерновые культуры. Доступ к скоростному интернету способствует улучшению качества жизни селян и цифровизации производства.

В селах расположены памятники истории и культуры, а, например, на окраине Капцегайтуй можно увидеть остатки «Вала Чингисхана». Древняя система оборонительных сооружений была создана по некоторым оценкам в Х-XI веках и протянулась по территории современных России, Китая, Монголии на 700 километров. Мобильный интернет поможет проложить удобный маршрут на навигаторе к археологическим памятникам, а также узнать в сети интересные факты о Забайкальском крае.

«Развитие сетей связи и устранение цифрового неравенства является важной социальной задачей. МТС прикладывает все усилия, чтобы жители в глубинке и крупных городах могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для решения повседневных бытовых задач: оплаты коммунальных счетов, оформления заявлений и документов онлайн, а также для работы, учебы и развлечений», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС благодаря региональной программе устранения цифрового неравенства модернизировала сеть LTE в селе Этытэй Красночикойского округа и Иргень Читинского округа.

