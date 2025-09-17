Онлайн-школы на GetCourse смогут запускать нативную рекламу через Telega.in и отслеживать продажи с постов в Telegram-каналах

Платформа для автоматизации рекламы в Telegram Telega.in и GetCourse объявили о запуске партнерства. В рамках интеграции онлайн-школы на GetCourse, крупнейшей в России платформы для запуска онлайн-курсов (на данный момент на платформе представлено более 19 тыс. онлайн-школ), смогут размещать рекламу в Telegram через Telega.in. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Онлайн-школы на GetCourse получили доступ к размещению рекламы более чем в 23 тыс. каналов Telegram, присутствующим в каталоге Telega.in Владельцы онлайн-школ могут выбирать каналы, пользуясь фильтрами по аудитории, тематике, или подбирать каналы с помощью ИИ, загрузив черновик рекламного поста. В рамках нового функционала пользователям GetCourse Ads будет доступна не только базовая статистика размещенной в Telegram рекламы, но и реализована связка с аналитическими данными о реальных продажах курсов в экосистеме GetCourse, что позволит школам оценивать эффективность кампаний на основе фактических результатов и продаж курсов, а не только охватов.

Егор Никитин, руководитель GetCourse Ads, модуля для сквозной аналитики рекламы: «С интеграцией Telega.in и GetCourse Ads мы убрали главную боль онлайн-школ: слепое распределение рекламного бюджета на посевы в Telegram. Вместо ручного выбора каналов и неочевидных результатов у онлайн-школ теперь есть инструмент со сквозной аналитикой, ИИ-подбором каналов, прогнозированием и контролем расходов. Онлайн-школы смогут запускать посевы в несколько кликов из единого кабинета, видеть вклад каждого поста в ключевые действия и реальные продажи, а не ориентироваться только на просмотры или лайки, а также сравнивать эффективность посевов с другими каналами привлечения трафика — например, контекстной рекламой. Мы за рациональный подход к рекламе, при котором каждый шаг каждой кампании можно измерить в доходе, а не по ощущениям».

Владимир Мосин, генеральный директор Telega.in, платформы для автоматизации рекламы в Telegram: «Онлайн-школы активно используют Telegram в своих маркетинговых стратегиях как один из основных каналов получения трафика и повышения узнаваемости, в том числе, перераспределяя на него бюджет из альтернативных каналов. Это связано с большой концентрацией активной целевой аудитории онлайн-школ и высокими конверсиями рекламных кампаний на площадке, а также с ростом эффективности нативных форматов рекламы, которые помогают выстроить более органичную коммуникацию с потребителями и сформировать доверие. Мы уверены, что наше партнерство с GetCourse позволит онлайн-школам еще более эффективно интегрировать посевы в Telegram в свои маркетинговые стратегии и увеличить выручку с площадки».

По данным совместного исследования GetCourse, платформы для онлайн-школ, и Telega.in, платформы для автоматизации рекламы в Telegram, в первом полугодии 2025 г. онлайн-школы нарастили выручку из Telegram на 55%, доля Telegram в общем сплите рекламных каналов выросла в два раза. Ожидается, что к концу 2025 г. доля рекламы в Telegram для образовательных проектов и школ может увеличиться еще на 15% за счет перетекания рекламных бюджетов из запрещенных соцсетей. Согласно данным Telega.in, в первом полугодии 2025 г. образовательные компании стали тратить на покупку рекламы в Telegram-каналах на 25-30% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

По данным GetCourse, в первом полугодии 2025 г. клиенты, пришедшие из Telegram, приобрели онлайн-курсы на общую сумму более 3,4 млрд руб. (на 55% больше, чем в первом полугодии 2024 г.), в то время как выручка из I******m составила 3,1 млрд руб. с падением 4%. В июне 2025 г. падение выручки из запрещенного канала ускорилось и составило 20% год к году. В июне 2025 г. доля платежеспособного трафика из Telegram выросла почти вдвое, при этом трафик из I******m сократился почти на 40%. После изменений, которые вступят в силу после 1 сентября 2025 г., Telegram может забрать на себя еще около 15% доли в общем сплите каналов.

По данным Telega.in, платформы для автоматизации рекламы в Telegram, тематика «Образование» среди каналов стала самой быстрорастущей за первое полугодие 2025 г. и показала рост +79% год к году. При этом количество заказов в каналах до 10 тыс. подписчиков увеличилось на 120% год к году. Эксперты связывают это, как с ужесточением требований со стороны законодательства к крупным каналам, так и c ростом тренда на увеличение доли размещений в каналах микро- и нано инфлюенсеров. Как отмечают в Telega,in, количество рекламных размещений в Telegram со стороны образовательных компаний в первом полугодии 2025 г. увеличилось на 25-30%, самый высокий рост был отмечен в январе 2025 г., когда онлайн-школы вложили в посевы в Telegram на 82% больше чем в январе 2024 г. В среднем МСБ клиенты из сферы образования ежемесячно тратят нативную рекламу и посевы в Telegram-каналах 96 тыс. руб, в то время как средний чек корпоративного Edtech сегмента бизнеса варьируется от 1 до 3 млн руб. в месяц, в зависимости от сезона и внутренних маркетинговых циклов.