В ЭТП «ТЭК-Торг» внедрен модуль подбора похожих закупок на основе ИИ

В ЭТП «ТЭК-Торг» для информирования поставщиков о процедурах определенных заказчиков внедрен модуль подбора похожих закупок. Новая доработка системы автоматизированного подбора поставщиков (САПП) повысит эффективность взаимодействия поставщиков и заказчиков через функционал ЭТП.

На сегодняшний день ручная обработка требуется для незначительной части закупок, однако именно эти закупки — сложные в реализации, и конкуренция там незначительная. Эта доля не превышает пяти процентов от всех размещаемых на ЭТП процедур. Помимо сложного предмета и условий поставки, контрактация может быть осложнена сжатыми сроками поставки, или обусловлена логистическими условиями региона.

С целью повышения конкуренции, а также оперативности проведения таких закупочных процедур маркетинговый центр компании определяет логику формирования списка релевантных поставщиков, проводит консультации с участниками торгов и обеспечивают подачу заявок в соответствии с нормами законодательства. Статистика ЭТП свидетельствует, что на таких процедурах конкуренция оказывается выше средней за счет качественного и релевантного информирования и прямого взаимодействия с пулом потенциальных поставщиков. Оптимизируется и цена закупки.

Ключевая особенность нового модуля заключается в его способности с помощью ИИ находить и объединять для телемаркетинга аналогичные закупки, размещенные на ЭТП. Это существенно расширяет возможности по работе с поставщиками за счет того, что в рамках одной беседы со специалистом маркетингового центра поставщики получают информацию обо всех действующих закупках, подходящих им по виду деятельности. Поскольку такая коммуникация приводит к результату выше среднего, ожидается, что это повысит показатель конкуренции на ЭТП в целом.

Алла Галахова, начальник отдела по привлечению поставщиков «ТЭК-Торг», сказала: «Модуль анализирует большие объемы данных на предмет сопоставления информации в закупке с параметрами профилей поставщиков, таким образом «подсвечивая» все опубликованные на ЭТП похожие закупки. К примеру, не так давно в работу маркетингового центра от заказчика поступил ценовой запрос на поставку продуктов питания в один из детских садов Республики Северная Осетия-Алания. С помощью модуля мы подобрали поставщику еще семь схожих (по цене и условиям поставки) закупок в этом же регионе. В результате он заинтересовался, подал заявки и был везде признан победителем, хотя еще в одной из закупок участвовал другой поставщик. Как мы предполагаем, в перспективе внедрение модуля позволит нашей ЭТП существенно оптимизировать процесс взаимодействия между поставщиками и заказчиками и улучшить качество информирования участников торгов, а также повысить уровень конкуренции в закупочных процедурах».