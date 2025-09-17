«Яндекс Go» запустил единую подписку на самокаты, каршеринг и аренду пауэрбанков

С 17 сентября 2025 г. в приложении «Яндекс Go» появилась единая подписка на шеринговые сервисы «Самокаты», «Драйв» и «Бери заряд». Она поможет сэкономить в ежедневных городских сценариях — дешевле арендовать самокаты для коротких поездок и каршеринг для более длительных, а также вовремя заряжать телефон и оставаться на связи в дороге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В подписку вошли бесплатные старты на самокатах, 30 минут ежедневной аренды пауэрбанков «Бери заряд» и скидка 10% на два самых популярных тарифа в каршеринге — фиксированный и поминутный. В «Драйве» с подпиской будет выгодно, например, ездить с фиксированной стоимостью по известным маршрутам — от дома до работы или за город на выходные. А в «Самокатах», благодаря бесплатному старту, дешевле совершать регулярные короткие поездки. Чаще всего этот транспорт арендуют в утренние и вечерние часы пик, чтобы доехать до пересадочного узла.

Подключить подписку можно в супераппе «Яндекс Go» ― в разделе арендных сервисов по кнопке «Яндекс Движ». Для действующих подписчиков «Яндекс Плюса» с активным «Абонементом на самокаты» опция также обновилась: теперь она называется «Яндекс Движ» и объединяет преимущества трех сервисов, а также доступна круглый год без временной заморозки. Подписчики, ранее не оформлявшие абонемент, смогут подключить опцию в разделе «Все опции Плюса» по цене 199 руб. в месяц.

«Яндекс Go» запустил подписку, чтобы удовлетворить растущий спрос на арендные сервисы и сделать городские сценарии доступнее — как для постоянных пользователей, так и для тех, кто еще не знаком с шерингом. В 2025 г. большую часть (77%) поездок сезона на самокатах совершили частотные пользователи, а в «Драйве» их число увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Для «Бери заряд» включение в единую подписку стало еще одним шагом интеграции в экосистему «Яндекса». Компания приобрела сервис в декабре 2024 г., объединив его с другими арендными услугами — каршерингом, самокатами и велосипедами.