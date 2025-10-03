CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Подработка» подписала соглашение с Фондом поддержки предпринимательства Татарстана

«Авито Подработка» заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства Татарстана. Договоренности предусматривают обмен информацией и участие в совместных мероприятиях — конференциях, форумах, семинарах, выставках и ярмарках. В частности, стороны намерены помогать компаниям быстро и эффективно решать вопросы дефицита временных кадров.

Спрос на временную занятость остается высоким как со стороны заказчиков, так и исполнителей. За январь-август 2025 г. количество предложений подработки увеличилось в России на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Казани динамика составила +23% год к году. Исполнители в целом по стране стали на 62% чаще интересоваться подработкой, а в столице Татарстана — на 81% чаще год к году.

С помощью временных сотрудников компании закрывают потребности в кадрах и перераспределяют нагрузку на основной персонал, например, в периоды повышенного спроса на продукцию и услуги. Исполнителям подработка дает возможность расширить источники дохода, освоить новые компетенции, занять свободное время.

«Партнерство с Фондом поддержки предпринимательства Татарстана важно для развития малого и среднего бизнеса в регионе и призвано содействовать созданию благоприятных условий и инструментов для предпринимателей. В фонд обращаются предприниматели, открывающие и развивающие свое дело. Сервис “Авито Подработка” позволяет находить временные ресурсы для выполнения смен в короткий срок за счет удобного функционала приложения, своевременных выплат и поддержки, которая решит любые вопросы. Мы надеемся, что наше партнерство станет хорошим примером для развития подобного сотрудничества в других регионах», — сказал GR-директор сервиса «Авито Подработка» Павел Тихонов.

