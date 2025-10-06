CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Два села Омской области впервые вошли в зону 4G

Современные услуги связи получили жители еще двух населенных пунктов Омской области. В деревнях Белоусовка и Чикишево «МегаФон» впервые запустил телеком-оборудование в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Белоусовке и Чикишево суммарно проживает менее 500 человек. В 2025 г. деревни стали участниками программы, цель которой обеспечить малочисленные и отдаленные населенные пункты качественной голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Проект реализуется «МегаФоном» в партнерстве с региональным министерством цифрового развития и другими операторами связи.

Установленное телеком-оборудование позволит местным жителям, не выезжая в региональный или районный центр, получать необходимые документы или подать заявление на портале госуслуг. Абоненты смогут пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, дистанционно решать вопросы, касающиеся здравоохранения или образования.

В таких небольших поселениях услуги сотового оператора особенно нужны, ведь большинство товаров можно заказать только онлайн. Востребованность подтверждает и статистика Министерства цифрового развития России. Исследования показывают, потребление услуг связи на базовых станциях проекта на треть выше, чем в среднем по стране.

С момента старта в 2021 г. программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Омской области установлена 151 базовая станция сотовой связи, уточнили в региональном министерстве.

«В сентябре текущего года сдано телеком-оборудование еще в двух деревнях Павлоградского и Крутинского районов. Сервисы, которые стали доступны населению, упростили быт и улучшили качество жизни местных жителей. Параллельно с этим мы продолжали работы в рамках собственных программ развития компании. По итогам 3 квартала построили в городе и области свыше 10 объектов связи и модернизировали более 30. Речь идет об активации дополнительных слоев LTE и переводе частот третьего поколения в современный стандарт», — сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

