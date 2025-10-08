CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Центр безопасности Max подвел итоги работы за август

Центр безопасности Max подвел итоги работы за август 2025 г. Всего заблокировано около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 тыс. вредоносных файлов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно.

Сотрудники центра безопасности мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В августе через кнопку «Пожаловаться» пользовали направили 27 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут.

Для выявления мошенников специалисты центра также используют автоматизированные технические системы. Тестируются антифрод-технологии «Сбера»: система выявляет подозреваемых в мошенничестве и пользователей, действующих под влиянием злоумышленников, затем блокирует подозрительные операции.

В партнерстве с «Лабораторией Касперского» реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить пользователям Max дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.

