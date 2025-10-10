CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Max расширил возможности для подписчиков и авторов каналов

Авторы в мессенджере Max вскоре получат доступ к счетчику просмотров публикаций и вскоре - возможность оформлять ключевые мысли в постах в цитаты. Пользователи могут делиться прямой ссылкой на контент, а чувствительный – скрывать. Обновления доступны в последней версии приложения.

Для сокрытия публикаций с чувствительным или неприемлемым для конкретного пользователя содержанием необходимо активировать опцию «Контент»: каналы и посты с маркировкой 16+ пропадут из ленты, поиска и пересылок. Включить настройку можно в профиле мессенджера. Для этого необходимо: зайти в раздел «Приватность» и выбрать вкладку «Безопасный режим»; нажать на кнопку «Контент»; выбрать, какой контент показывать: весь или безопасный.

В Max создали каналы более 10 тыс. авторов из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников», в частности: певицы Ольга Серябкина и Мария Янковская, программист и предприниматель Евгений Касперский, продюсер и композитор Максим Фадеев, певцы Сергей Жуков, Олег Газманов и Григорий Лепс и психолог Лариса Суркова.

