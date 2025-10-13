CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Личный кабинет сотрудников «Газпром нефти» – золотой победитель Russian Employee Experience Awards 2025

Личный кабинет сотрудников «Газпром нефти» департамента сбыта моторного топлива завоевал золото в номинации «Лучший личный кабинет» на престижной премии Russian Employee Experience Awards 2025 – ведущем российском конкурсе цифровых решений для сотрудников.

gazpromneft.jpeg

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Региональные продажи»

Светлана Колесникова, начальник отдела по работе с персоналом департамента сбыта моторного топлива:

«Цифровые сервисы сегодня – не только инструменты для решения задач, а важная часть корпоративной культуры и вовлеченности. Личный кабинет стал центром цифровой жизни наших сотрудников: он объединяет более 40 ключевых сервисов – от новостей компании и планирования отпусков до финансовой информации и гибких выплат. Мы видим, как это повышает прозрачность процессов, облегчает коммуникацию и экономит время коллег. Победа на конкурсе подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: создаём среду, в которой 12 тысяч сотрудников могут сосредоточиться на проектах и развитии бизнеса».

Russian Employee Experience Awards – награда для тех, кто влияет на главный внутренний продукт компаний – опыт, который получают их сотрудники. Здесь встречаются лучшие практики и профессионалы, которые с помощью цифровых решений улучшают путь сотрудников в компании. В жюри – эксперты и практики с 15-летним опытом развития цифровых сервисов, внутренних коммуникаций и HR Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще