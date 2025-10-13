Студенты Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства будут учиться с помощью платформы «МТС Линк»

МТС сообщает о внедрении платформы «МТС Линк» в качестве основного решения для образовательных коммуникаций Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства. Благодаря платформе в ссузе организовали образовательный процесс для более 1500 студентов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервисы «МТС Линк» помогут в проведении онлайн-лекций и семинаров, куда могут подключиться одновременно более 1000 студентов, а также масштабных мероприятий в дистанционном формате для более полутора тысяч участников.

С помощью сервиса МТС в колледже также планируют разрабатывать персонализированные образовательные программы, комбинировать дистанционные и очные форматы, проводить тесты и опросы, а также интегрировать видео, презентации и задания. Все это поможет сделать обучение гибким, интерактивным и удобным для студентов.

«Сегодня уже невозможно представить себе отсутствия интерактивности в образовании: дети со школьной скамьи обладают все более «прокаченными» цифровыми навыками, процесс обучения становится день ото дня интереснее, мультимедийнее и качественнее. Наш сервис для коммуникаций обрастает новыми функциями на основе ИИ, причем пользователи все чаще к ним обращаются — например, функцией саммари, когда цифровой помощник самостоятельно анализирует онлайн-лекцию и письменно фиксирует основные ее тезисы, что очень удобно как для преподавателей, так и для студентов. Множество вузов и ссузов по всей стране уже используют «МТС Линк», и мы рады, что Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства теперь тоже среди них», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«В эпоху цифровых технологий интерактивное образование открывает новые горизонты для обучения, позволяя каждому студенту стать активным участником процесса, а не просто пассивным слушателем. Решение от МТС для онлайн-коммуникаций помогут нашему колледжу в организации и проведении онлайн-лекций для студентов, а также заседаний и виртуальных конференций для преподавателей. Приятно осознавать, что на рынке отечественных решений есть конкурентоспособный продукт видеоконференцсвязи», — отметила Наталья Журова, директор Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства.

Ранее МТС оцифровала образовательный процесс Красноярского государственного медицинского университета.