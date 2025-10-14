CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

T2 обеспечила связью 7 тыс. жителей удаленных хуторов и сел Волгоградской области

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 6 малых населенных пунктов Волгоградской области. Доступ к услугам оператора получили более 7 тыс. человек.

T2 планомерно развивает сеть в Волгоградской области, обеспечивая равный доступ к мобильной связи как для жителей городов, так и малых населенных пунктов. В 2025 г. инженеры компании расширили зону покрытия еще в шести хуторах и селах, территориально отдаленных от крупных муниципалитетов и районных центров региона. Оператор установил в них современное и высокотехнологичное оборудование, работающее в стандартах 2G/4G.

Доступ к качественным услугам связи получили жители села Кислово и поселка Победа Быковского района, хутора Красный Мелиоратор и поселка Степновский Николаевского района, а также хутора Варламов Городищенского района и села Стрельноширокое Дубовского района. В каждом из этих населенных пунктов проживают от 500 до 2000 человек.

Установка новых базовых станций от T2 значительно расширяет цифровые возможности жителей удаленных сел и деревень, упрощая решение повседневных задач. Теперь они могут дистанционно работать и учиться, пользоваться сервисами портала государственных услуг, а также в режиме онлайн получать медицинские, банковские и другие муниципальные услуги.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2, сказал: «Строительство сети в малых населенных пунктах – это важный социальный проект. Благодаря этому люди получают возможность пользоваться цифровыми сервисами для учебы, работы и повседневного общения, что способствует развитию цифровой среды и качественно влияет на уровень жизни в регионе. Инженеры Т2 имеют огромный опыт строительства сетей не только в крупных городах, но и в труднодоступных местах и отдаленных селах, поэтому учитывают специфику муниципалитетов – протяженность дорог, рассредоточенность домовладений, особенности рельефа – и находят технические решения, позволяющие обеспечить жителям высокое качество связи».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще