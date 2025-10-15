CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Услуги» и «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве

«Авито Услуги» и «Россети Московский регион» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Авито» предоставляет электросетевой компании удобную платформу для продвижения дополнительных (нетарифных) услуг. Сервис доступен для более чем 17 млн жителей Москвы и Московской области.

Через официальный аккаунт сетевого оператора на платформе клиенты смогут заказывать полный спектр услуг: от технологического присоединения (под ключ) до проектирования сложных энергосистем.

В рамках партнерства платформа «Авито Услуги» предоставляет канал коммуникации, технологичный интерфейс и прямой доступ к массовому потребителю. А «Россети Московский регион» обеспечивают надежность и профессиональное исполнение услуг энергоснабжения. Все объявления и заявки в официальном аккаунте «Россети Московский регион» будут управляться напрямую компанией, что гарантирует клиентам безопасность и профессионализм на всех этапах взаимодействия.

Услуги представлены в разделе «Ремонт и строительство», а также в категории «Обучение».

«Совместная работа в рамках соглашения, безусловно, обеспечит повышение доверия к энергокомпании со стороны потребителей нетарифных услуг и сделает коммуникации с ними более эффективными. Мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в области продвижения дополнительных услуг «Россети Московский регион» с использованием платформы «Авито», – отметил Александр Пятигор.

«Сегодня «Авито» — это платформа, на которой пользователи могут закрыть любую свою потребность: купить товары, автомобиль, квартиру, воспользоваться услугами. Клиенты уже привыкли обращаться к нам для решения бытовых вопросов, и мы усиливаем это доверие, привлекая крупных, проверенных партнеров, таких как «Россети Московский регион». Теперь полный спектр сложных задач, связанных с электричеством, пользователи могут доверить лидеру отрасли, не выходя из привычного и удобного интерфейса», — сказал старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

