CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Мегамаркет» обновил работу с заказами DBS: полный контроль для продавцов и прозрачность для покупателей

«Мегамаркет» представил обновленный раздел «Управление заказами DBS», благодаря которому теперь весь путь заказа виден в одном окне. Обновление улучшает опыт продавцов и покупателей, обеспечивая прозрачность процессов и удобный контроль на каждом этапе. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Ранее продавцы обрабатывали новые заказы и заказы «в пути» в разных разделах, что осложняло управление и не позволяло быстро оценить все обязательства перед клиентами. Теперь весь процесс собран в одном месте — от оформления заказа до выдачи. Модель показывает все ключевые этапы: подтверждение заказа, сборку, упаковку, передачу в доставку и выдачу покупателю.

Продавцы могут отслеживать, на каком этапе находится заказ, и управлять процессом прямо из интерфейса, ориентируясь на оставшееся время на обработку каждого этапа. Специальный статус «Скомплектуйте заказ» позволяет подтвердить сборку нескольких заказов одной кнопкой, а если сборка не выполнена вовремя, система автоматически присваивает статус «Отменен. Не укомплектовали вовремя», помогая выявлять узкие места, например задержки на сборке или упаковке.

Покупатели также видят аналогичный путь своего заказа: от оформления и принятия в работу, до передачи в доставку и получения товара. Такая прозрачность снижает тревожность и количество вопросов к продавцу.

«Расширение статусной модели и развитие раздела “Управление заказами DBS” упрощает операционные процессы для наших партнеров. Все этапы обработки заказа становятся прозрачней, что позволяет снижать издержки и повышать качество сервиса», — отметил Валерий Петриев, директор направления коммерческих продуктов «Мегамаркета».

Новая модель уже доступна во всех личных кабинетах продавцов и покупателей. Пользователи могут оценить обновленный интерфейс и новые возможности прямо сейчас.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Создателя Chronopay посадили на 10 лет

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии

Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/