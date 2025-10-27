«Мегамаркет» обновил работу с заказами DBS: полный контроль для продавцов и прозрачность для покупателей

«Мегамаркет» представил обновленный раздел «Управление заказами DBS», благодаря которому теперь весь путь заказа виден в одном окне. Обновление улучшает опыт продавцов и покупателей, обеспечивая прозрачность процессов и удобный контроль на каждом этапе. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Ранее продавцы обрабатывали новые заказы и заказы «в пути» в разных разделах, что осложняло управление и не позволяло быстро оценить все обязательства перед клиентами. Теперь весь процесс собран в одном месте — от оформления заказа до выдачи. Модель показывает все ключевые этапы: подтверждение заказа, сборку, упаковку, передачу в доставку и выдачу покупателю.

Продавцы могут отслеживать, на каком этапе находится заказ, и управлять процессом прямо из интерфейса, ориентируясь на оставшееся время на обработку каждого этапа. Специальный статус «Скомплектуйте заказ» позволяет подтвердить сборку нескольких заказов одной кнопкой, а если сборка не выполнена вовремя, система автоматически присваивает статус «Отменен. Не укомплектовали вовремя», помогая выявлять узкие места, например задержки на сборке или упаковке.

Покупатели также видят аналогичный путь своего заказа: от оформления и принятия в работу, до передачи в доставку и получения товара. Такая прозрачность снижает тревожность и количество вопросов к продавцу.

«Расширение статусной модели и развитие раздела “Управление заказами DBS” упрощает операционные процессы для наших партнеров. Все этапы обработки заказа становятся прозрачней, что позволяет снижать издержки и повышать качество сервиса», — отметил Валерий Петриев, директор направления коммерческих продуктов «Мегамаркета».

Новая модель уже доступна во всех личных кабинетах продавцов и покупателей. Пользователи могут оценить обновленный интерфейс и новые возможности прямо сейчас.