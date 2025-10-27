CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Рекламодателям «Авито» доступны новые таргетинги на аудиторию, которая совершает покупки в сегментах с высокой доходностью

Команда «Авито AdTech» расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Раньше в кабинете были доступны стандартные для рекламного рынка таргетинги по доходу. Новый инструмент дополняет существующую сегментацию. С помощью новых таргетингов компании, которые продают премиальные товары и услуги, могут эффективнее рекламировать дорогую продукцию.

Данный вид таргетинга может быть полезен автомобильным брендам, застройщикам или магазинам брендовой одежды, обуви или аксессуаров. Например, за девять месяцев 2025 г. более трети пользователей платформы «Авито Авто» интересовались — то есть запрашивали контакты продавцов — новыми автомобилями стоимостью более трех млн руб.

Настроить таргетинг на высокодоходную аудиторию можно в несколько кликов. Достаточно нажать на кнопку «Создать кампанию» в кабинете «Авито Рекламы», определиться с типом кампании и моделью оплаты, задать сроки и бюджет, а затем выбрать характеристики «Высокий» или «Премиум» в блоке «Аудитория».

