В МЭШ появилась возможность пополнения через «МТС Pay»

«МТС Финтех» запустил платежный сервис «МТС Pay» в мобильном приложении Московской электронной школы (МЭШ). Теперь родители могут комфортно пополнять баланс ученика или оплатить выставленные счета с помощью одной из сохраненных карт. При этом комиссия не будет взиматься, также сохранится кешбэк от выбранного банка. Об этом CNews сообщили представители «МТС Финтех».

Для оплаты через «МТС Pay» в МЭШ нужно выбрать раздел «Счета», выбрать счет для оплаты или нажать кнопку «+» для пополнения счета на питание.

«"МТС Pay" продолжает наращивать аудиторию и количество операций за счет расширения числа партнеров. «МТС Pay» успешно стартовал в приложении МЭШ, крупнейшей образовательной площадки Москвы. Возможность пополнения сервиса через «МТС Pay» – шаг к повышению доступности современных платежных инструментов и повышению конверсии», — сказал бизнес-лидер стрима «МТС Pay» Алексей Калина.

Ранее функция оплаты через платежный сервис МТС также появилась на портале mos.ru.

