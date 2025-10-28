CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС поднялась еще в пять горных сел Дагестана

МТС запустила сеть в пяти горных селах – Аялизимахи, Новое Каракюре, Хвартикуни, Хонох, Цухдыг. Мобильной связью и интернетом МТС теперь могут пользоваться почти четыре тысячи жителей этих населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самое высокогорное село, в котором заработала связь МТС в 2025 г., находится на высоте 1909 метров. Это село Хонох Цумадинского района. Оно расположено у подножия одного из четырехтысячников Дагестана и третьей по высоте вершины республики горы Аддала-Шухгельмеэр. Это место востребовано для восхождений у альпинистов. Связь у подножия горы обеспечит безопасность и цифровой комфорт не только жителей села, но и спортсменов, отправляющихся на восхождение.

Также связь МТС заработала в популярных туристических местах возле села Хвартикуни. Здесь расположены Гергебильское водохранилище, плотина Гергебильской ГЭС, кафе и гостиницы для туристов, которые приезжают посмотреть на водную гладь, горы и вереницу дагестанских гидроэлектростанций.

«Название горы Аддала-Шухгельмеэр переводится как «гора, на которой не встретить человека». В нем кроется определенный вызов, как для тех, кто живет в таких местах, и для тех компаний, которые стараются обеспечить горные села инфраструктурой – связью, электричеством, газом, водой. В этом году мы покорили еще несколько вершин, построив там сеть сотовой связи, и продолжим этот непростой путь в горы Дагестана в будущем», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату

Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/