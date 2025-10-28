CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

RED Security и СICADA8 предупреждают об атаках с использованием уязвимостей в TrueConf

Эксперты по кибербезопасности компаний RED Security и CICADA8 сообщают о появлении волны кибератак с эксплуатацией уязвимостей в продукте для видеоконференцсвязи TrueConf. Этот метод позволяет злоумышленникам взламывать инфраструктуры российских организаций, удаленно заражать их вредоносным ПО и затем развивать атаку в соответствии с выбранной целью или схемой монетизации. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

В ходе атак данного типа злоумышленники эксплуатируют известные уязвимости в TrueConf (BDU:2025-10114, BDU:2025-10116), опубликованные в БДУ ФСТЭК совсем недавно – в августе 2025 г. Разработчик решения уже выпустил соответствующие обновления безопасности, однако растущее число атак данного типа свидетельствует о том, что во многих организациях до сих пор используются устаревшие версии этого ПО.

Имеющаяся на данный момент информация позволяет предположить, что за этими атаками стоит группировка Head Mare, которая ранее брала на себя ответственность за ряд громких инцидентов информационной безопасности в крупных российских организациях.

После эксплуатации уязвимостей киберпреступники получают доступ к удаленному выполнению команд на сервере TrueConf и проводят первичную разведку инфраструктуры. Затем они создают учетную запись локального пользователя с привилегированными правами, подключаются к командному серверу и скачивают вредоносное ПО. Оно внедряется в процесс TrueConf, и таким образом злоумышленники закрепляются в инфраструктуре. После этого они могут провести полноценную разведку и определить для себя дальнейший вектор и цель атаки, будь то длительный шпионаж или быстрое шифрование данных с последующим требованием выкупа.

«С учетом, что данный метод атаки уже активно применяется злоумышленниками, мы советуем всем пользователям TrueConf обновить ПО до последней версии и воспользоваться индикаторами компрометации, опубликованными на нашем сайте. Их появление можно отслеживать с помощью средств сетевой защиты и мониторинга событий информационной безопасности. Это поможет оперативно выявить взлом, изолировать скомпрометированные серверы и тем самым не позволит злоумышленникам развить атаку до того момента, когда она нанесет компании реальный ущерб», – сказал Владимир Зуев, технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Создателя Chronopay посадили на 10 лет

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии

Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/