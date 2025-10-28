CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Союзмультфильм» запустил официальный профиль на международной визуальной платформе Pinterest

Киностудия «Союзмультфильм» запустила собственную платформу на визуальной платформе Pinterest. Здесь будут публиковаться различные эксклюзивные материалы: редкие кадры, эскизы, а также фанарт. Об этом CNews сообщили представители киностудии «Союзмультфильм».

Контент рассчитан не только на поклонников анимации, но и на всех, кто работает с визуальными идеями: дизайнеров, художников, иллюстраторов, режиссеров, фотографов.

Для удобства навигации в профиле уже созданы отдельные доски, посвященные популярным проектам студии: «Простоквашино», «Умка», «Чемпионы», «Приключения Пети и Волка», а также разделы «Золотая коллекция», «Раскраски и поделки», «История студии».

Особое внимание уделено взаимодействию с аудиторией. Для публикации авторских работ, созданных по мотивам произведений «Союзмультфильма», предусмотрена специальная доска «СоюзмультФАН». Чтобы предложить свой арт для публикации, авторам необходимо разместить его в Pinterest, сопроводив хэштегом #СоюзмультФАН.

В дальнейшем студия также планирует запускать тематические подборки, посвященные косплею, украшениям и другим творческим проявлениям поклонников анимации.

