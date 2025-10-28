В Черемшанке на Чуйском тракте «МегаФон» ускорил мобильный интернет 4G

Улучшенное покрытие и высокие скорости интернета стали доступны жителям и туристам Черемшанки, расположенной на одной их самых красивых трасс — Чуйском тракте. «МегаФон» построил базовую станцию, сигнал которой охватил населенный пункт, автомобильную дорогу и несколько рекреационных зон, чтобы пребывание абонентов в Майминском районе стало максимально комфортным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Удобное расположение Черемшанки вдоль федеральной трассы и реки Катунь сделало поселок популярным местом для отдыха. Отсюда туристы отправляются в природный парк «Ая», на скалу «Чертов палец» и к Черемшанскому водопаду. Специалисты «МегаФона» установили телекоммуникационное оборудование по улице Цветочная рядом с базами отдыха и гостевыми домами, которые примыкают к населенному пункту.

В радиус действия нового оборудования вошла не только рекреационная зона. Мобильная связь и интернет средней скоростью 50 Мбит/с стали доступны на территории жилой застройки, на обширном участке автомобильной дороги, а также в фотозонах с видом на природные памятники региона. Здесь отдыхающие смогут снимать видео и делиться с близкими яркими впечатлениями через социальные сети. Вместе с тем, отдыхать в Черемшанке теперь станет безопаснее, туристы смогут быстро обратиться за помощью, если это потребуется.

«Черемшанка и прилегающая к ней территория отличаются высокой плотностью населения и круглогодичным притоком гостей. Чтобы абонентам стал доступен стабильный интернет, мы использовали комплекс частотных диапазонов в сети 4G. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных, стабильный сигнал и хорошее покрытие на больших площадях — идеально подходят для густонаселенных территорий. Сочетание высоких, средних и низких частот позволяет гарантировать качественное соединение и комфортное использование мобильного интернета даже в условиях высокой сезонной нагрузки — весной и летом», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.