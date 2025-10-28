В «VK Рекламе» стала доступна технология Full Stream Attribution

В «VK Рекламе» стала доступна новая технология Full Stream Attribution (FSA). Она позволяет снизить потерю конверсий и качественно повысить эффективность динамического ретаргетинга за счет корректировки стратегии трансляции кампании в режиме реального времени и точного попадания в интересы конкретного пользователя.

FSA позволяет сократить время передачи информации о том, что заинтересовало пользователя, в рекламную систему. «VK Реклама» быстрее корректирует рекламный оффер и показывает релевантное предложение подходящей аудитории.

Принцип заключается в новом подходе к работе с Privacy. Классический динамический ретаргетинг определяет пользователя по Device ID или Cookies. Передача информации о его поведении с использованием этих данных обычно занимает от 4 до 6 часов. Технология FSA использует зашифрованную и обезличенную информацию о номере телефона в качестве идентификатора. Данные о поведении аудитории доставляются напрямую в систему оптимизации «VK Рекламы», что позволяет сократить время передачи данных до 90 секунд и увеличить попадание в интересы целевой аудитории до 30%.

«FSA — новый взгляд на атрибуцию, совмещающий в себе более четкое понимание пользователя и безопасность данных. Благодаря технологии становится возможна гиперперсонализация рекламного месседжа. Объявления формируются на базе товарного фида и автоматически подстраиваются под конкретного пользователя. По итогам первых тестов с нашими рекламодателями мы уже видим эффективный результат — ДРР (доля рекламных расходов) у таких кампаний снижается в 5-6 раз» — отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

По результатам тестового периода и частных кейсов технология FSA продемонстрировала больший охват аудитории. При этом информация передается в рекламную систему через API напрямую, минуя промежуточные обработки. Прогноз интересов и аукционных ставок по каждому пользователю обновляется автоматически, а все данные передаются через зашифрованные каналы, обеспечивая полную конфиденциальность.