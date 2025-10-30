Группа RW+ запускает TrendFlow — ИИ-сервис раннего обнаружения трендов

Группа RW+ представила на рынок новый сервис TrendFlow — ИИ-сервис раннего обнаружения трендов. Используя искусственный интеллект для анализа данных из открытых источников в интернете, он создает прогнозы коммуникационных трендов и предлагает креативные концепции их адаптации с помощью специализированных ИИ-модулей. Об этом CNews сообщили представители RW+.

TrendFlow будет полезен креаторам, маркетологам, брендам и селлерам маркетплейсов для оптимизации и ускорения создания вирального контента и реакции на новые возможности в моменте. Он автоматически собирает сигналы зарождающихся трендов из открытых источников и топовых социальных медиа в Интернете, оценивает их по более чем 20 метрикам, определяет этап жизненного цикла тренда, а также дает рекомендации по использованию сигнала для конкретного бренда в рамках кастомизируемого модуля. Обновление происходит ежедневно.

«Коммуникации многократно ускорились, мы все чаще говорим о маркетинге микро-моментов и хайп-серфинге, который означает использование брендами контент-трендов на их пике. Для этого нужен инструмент, который позволяет видеть такие тренды на этапе зарождения, быстро оценивать и брать в работу. Именно для этого был разработан TrendFlow, сначала как внутренний инструмент внутри группы RW+, который использовался в рамках агентства Realweb для оптимизации и ускорения креативного стрима, и теперь мы масштабируем его на рынок», — сказала Юлия Удовенко, вице-президент по маркетингу группы RW+.

Сейчас пользователям для анализа доступны следующие категории: авто, бьюти и мода, бизнес и финансы, развлечения, игры, здоровье, еда и напитки, хобби, работа и образование, животные, наука, шоппинг, спорт, технологии, путешествия, климат. По каждой категории можно посмотреть ключевые новости, набирающую популярность музыку, видеоролики, челленджи, инфлюенсеров, товары, бренды и многое другое.

«Это первый флагманский ИИ-продукт для рынка, который открывает новое направление работы группы. Уже сейчас со стороны бизнеса мы видим растущий запрос на кастомизированные и индустриальные версии TrendFlow, которые адаптируются под потребности каждого бренда и его коммуникационные атрибуты. В базовой версии креаторы, аналитики, продакты и маркетологи могут активировать разные модули продукта, создавая индивидуальную конфигурацию для своих задач. В дальнейшем сценарии использования сервиса будут расширяться в зависимости от конкретных бизнес-задач наших клиентов», — сказал Сергей Яралян, руководитель направления разработки ИИ-продуктов группы RW+.