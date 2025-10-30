CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС прокачала мобильный интернет в Набережных Челнах

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, во втором по величине городе и крупном индустриально-промышленном центре Татарстана. Благодаря обновлению свыше 130 базовых станций в Набережных Челнах, жители и гости автограда получили доступ к ускоренному мобильному интернету и технологии VoLTE для голосовых звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате рефарминга (перевода) базовых станций 3G в стандарт LTE, скорость передачи данных в сети МТС в Набережных Челнах увеличилась на 35%. Покрытие на местности и проникновение сигнала внутрь зданий также улучшились - базовая станция LTE 2100 МГц имеет больший радиус действия, чем в LTE 2600 МГц. Увеличение зоны 4G-покрытия также расширило доступ жителей Набережных Челнов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

«Большинство татарстанцев используют современные смартфоны, для которых важен скоростной стандарт 4G, тем временем владельцев «простых» гаджетов среди пользователей в республике уже начисляется меньше одного процента. Поэтому переход к LTE — это естественный технологический процесс, который позволяет не только увеличить скорости интернета и покрытие сети, но и оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру. Кроме того, перевод частот в стандарт 4G дает челнинцам еще одно преимущество — расширяет доступ к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE, которая позволяет совершать голосовые звонки с «эффектом присутствия» собеседника и очень быстрым соединением», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Рефарминг частот в Набережных Челнах — часть проекта МТС по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, направленного на повышение качества связи и расширение возможностей для абонентов.

