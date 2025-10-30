CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На регпортале оптимизировали услугу аренды земельного участка для строительства дороги

Теперь получить землю для строительства или реконструкции дороги в Подмосковье сможет еще одна категория заявителей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформление договоров аренды земли для строительства дорог в регионе перевели в “цифру” в 2022 г. Это ускорило процесс получения услуги в два раза. Мы продолжаем делать ее еще более удобной для пользователей. Сейчас возможность получить необходимые документы онлайн появилась также у юридических лиц, которые заключили соглашение с Правительством Московской области», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры МО» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Воспользоваться ей могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, объектов инфраструктуры, транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения.

Для этого необходимо заполнить электронное заявление и приложить скан-копию соглашения с органами власти на развитие дорожной инфраструктуры Подмосковья. В случае положительного решения ведомство пришлет договор, который следует подписать электронно-цифровой подписью.

Услугу предоставят бесплатно в течение 10 рабочих дней.

