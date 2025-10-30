Rutube в 2026 году запустит собственную рекламную платформу для размещения рекламы на видеохостинге

Rutube готовится к запуску собственной рекламной платформы. Она позволит рекламодателям самостоятельно создавать кампании на площадке и управлять ими, а рекламному бизнесу Rutube — укрепить свою технологическую независимость и контроль монетизации. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Собственная рекламная платформа станет шагом к технологической независимости Rutube и откроет новые возможности для монетизации. Сервис позволит брендам, авторам и агентствам самостоятельно размещать рекламу на видеохостинге и настраивать показ под свои задачи — от медийных охватов и продвижения мобильных приложений до генерации лидов и продаж на маркетплейсах.

Прямой доступ к инвентарю без посредников снизит издержки и повысит прозрачность закупок для рекламодателей. Эффективность кампаний увеличится за счет использования моделей машинного обучения, которые будут оптимизировать показы под цели бизнеса.

«Rutube сейчас переживает большую трансформацию. Объединение видеоплатформ цифровых активов на базе видеохостинга – это не только расширение возможностей для зрителей и условие для роста самой платформы, но и возможность предоставлять качественные услуги рекламодателям. Мы сейчас очень бизнес-ориентированы, а бизнес видеоплатформ — это прежде всего реклама. В прошлом году мы перезапустили наш рекламный бизнес, создали ряд продуктов для рекламодателей. Наша выручка от рекламы за год выросла в четыре раза и мы рассчитываем, что рост продолжится. Создание собственной рекламной платформы — это большой шаг для еще более глубокого развития рекламного направления. Мы предложим рекламодателям самостоятельное управление рекламным инвентарем с большим охватом и по всем платформам (web, приложение и smart tv), наиболее востребованный брендами формат — instream рекламу, а также глубокое знание о пользователях в контексте их потребления различных типов видеоконтента. Подобное сочетание инвентаря и компетенций делает наше предложение очень редким на рынке, и мы верим в его востребованность», — отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

В настоящее время рекламодателям доступны разные рекламные форматы на Rutube, включая различные варианты instream и баннерной рекламы.

Ежемесячная аудитория (MAU) Rutube составляет почти 80 млн пользователей. Общее количество просмотров за девять месяцев составляет 37,9 млрд, библиотека контента — 424 млн видео.