«Тетрис» и «Тамагочи»: по чему ностальгируют россияне

Аналитики «Авито» заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам — на платформе выросли продажи первых игровых приставок. Так, Sega Drive 2 Classic стали покупать чаще в три раза. Также более чем в полтора раза выросли продажи Game Boy, «Тетриса» и «Тамагочи». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Несмотря на стремительное развитие технологий, благодаря которому на рынке регулярно появляются новые гаджеты, пока никто не спешит забывать про устройства, с которых все начиналось. Более того, сегодня они переживают новую волну популярности. Возрождение интереса к ретро-приставкам кроется в ностальгии по молодости и более простым технологиям. Для миллениалов это возвращение к юности, в то время как для зумеров — это тоска по эпохе, в которой они не жили, но чей образ кажется привлекательным.

Так, за последний год на платформе в три раза выросли продажи приставки Sega Drive 2 Classic. Средняя цена — две тыс. руб. Также на 15% чаще покупали еще одну популярную модель Sega — Dreamcast, в среднем за 11 тыс. руб. Но такую в рабочем состоянии можно купить на «Авито» и за 7,5 тыс. руб. А картриджи для приставки можно найти всего за 250 руб.

Продажи российского аналога Sega — Dendy также выросли. Модель Classic стали покупать чаще на 55%, а Junior — на 28%. В среднем их брали за 4 тыс. руб. и 3 тыс. руб. соответственно. Но полный комплект Dendy Classic в коробке вместе со всеми комплектующими и картриджами обойдется в 15 тыс. руб. А Dendy Junior в хорошем состоянии можно купить за 4,39 тыс. руб.

Также на 59% чаще стали покупать карманную приставку Game Boy от Nintendo. Рабочую консоль вместе с зарядкой и чехлом можно купить за 6,5 тыс. руб., также есть другие варианты дешевле. Однако в среднем их покупали за 7,5 тыс. руб. Картриджи поштучно продаются по 250 руб.

На 55% выросли продажи «Тетриса» — мини-консоли с культовой игрой, которая когда-то пользовалась бешеной популярностью в 80-х. Настоящий «Тетрис» из 90-х можно купить на «Авито» за 2,5 тыс. руб.

Также на 67% чаще на «Авито» стали покупать «Тамагочи» — карманных виртуальных питомцев, о которых нужно заботиться. Оригинальный гаджет из Японии продается на «Авито» за 1,15 тыс. руб., а за 190 руб. можно приобрести современные варианты.