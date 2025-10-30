CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Учи.ру» запустила цифрового помощника для родителей в Max

Образовательная платформа «Учи.ру» представила мини-приложение для родителей учеников начальной школы в национальном мессенджере Max. Это первый сервис, который помогает родителям анализировать прогресс ребенка и в один клик выдавать задания на закрепление сложных тем. Об этом CNews сообщили представители VK.

Мини-приложение предлагает родителям удобные инструменты для сопровождения учебы ребенка, помогая сократить рутину и уменьшить тревогу за его успеваемость. В цифровом помощнике родителю видно, сколько времени школьник уделил занятиям и где задерживался дольше — это помогает вовремя заметить пробелы и не допустить накопления долгов по предметам.

Аналитика показывает не только темы, которые даются с трудом, но и общую динамику обучения. Она строится на образовательной модели «Учи.ру», учитывающей три группы навыков — предметные, метапредметные и личностные. Благодаря этому родители получают не просто список ошибок, а целостное понимание: как ребенок справляется с предметами, умеет ли анализировать задачу и планировать решение, может ли сосредоточиться и довести работу до конца, где ему нужна дополнительная поддержка. На основе этой информации рекомендательная система формирует персональные задания, и родитель может выдать их ребенку в один клик — так ребенок закрепляет знания и не сбивается с темпа обучения.

«Наше мини-приложение помогает родителям вовремя замечать изменения в прогрессе ребенка и быть уверенными, что он получает нужную поддержку. Взрослым это дает прозрачную и понятную картину учебы, школьнику — ощущение спокойствия и опоры. Запуск сервиса в Max делает использование возможностей приложения привычным и безопасным — родители получают помощь в единой образовательной среде, а мы сосредотачиваемся на качестве взаимодействия семьи с учебой ребенка», — отметил Михаил Берестов, директор по развитию бизнеса образовательной платформы «Учи.ру».

С запуском мини-приложения в Max также появился стикерпак от «Учи.ру». В него вошли 20 анимационных изображений с маскотом «Гришей», названным в честь великого математика Григория Перельмана. На стикерах запечатлены узнаваемые школьные эмоции: радость от пятерок, удивление перед непростой задачей, поддержка на контрольной.

