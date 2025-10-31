CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Авторизация через WB ID появилась на сайте программы лояльности Synergetic

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна всем пользователям сайта программы лояльности производителя средств для ухода за домом, собой и семьей Synergetic. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

С помощью WB ID пользователь может входить в сторонние сервисы всего за один клик без необходимости проходить дополнительную регистрацию. Для этого необходимо один раз пройти регистрацию в сервисе, использовав номер телефона.

«Мы рады сообщить, что теперь все пользователи сайта программы лояльности Synergetic могут авторизовываться с помощью WB ID. Это удобно для людей: ежемесячно Wildberries в России посещает порядка 79 млн уникальных пользователей, и все они смогут проходить авторизацию в один клик — бесшовно и совершенно безопасно», — сказал директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергей Камшилин.

«РВБ — один из ключевых партнеров Synergetic, благодаря которому миллионы россиян имеют возможность приобретать наши средства быстро и удобно. Многие из пользователей Wildberries также участвуют в нашей программе лояльности, с помощью которой можно получать бонусы и подарки за покупки экосредств и участие в экопроектах компании. Мы уверены, что новый способ авторизации будет удобен нашим покупателям», — сказал Михаил Ржаницын, руководитель проектов e-commerce Synergetic.

