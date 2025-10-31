CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в торговле
|

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Таиланде

МТС сообщила о том, что «МТС Финтех» реализовал возможность оплаты по QR-коду в Таиланде. Теперь пользователи «Мой МТС» могут совершать платежи прямо в приложении без комиссии.

Для оплаты через «Мой МТС» нужно выбрать раздел «Деньги» и перейти в «Оплата по QR».

QR-платежи принимаются в 6 млн точек по всему Таиланду.

Все платежи проводятся в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Таиланда. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

«МТС продолжает расширять возможности для комфортной оплаты товаров и услуг в странах, популярных среди туристов. Таиланд – одно из самых популярных направлений, ежегодно его посещает более 1,2 млн россиян. Благодаря новому платежному инструменту наши клиенты смогут более свободно чувствовать себя в поездке и не тратить время на поиск банкоматов или обменников», – отметил руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Ранее МТС запустил оплату QR в Киргизии, Турции, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/