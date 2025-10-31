CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Первая доставка дронами для «ВкусВилла»: бренд вышел на маркетплейс Boon Market в Якутии

Продукция «ВкусВилл» появилась в Якутии в ассортименте локального маркетплейса Boon Market. 103 SKU под собственной торговой маркой «ВкусВилл» уже доступны технологическими способами доставки: как курьером за 15 минут по Якутску, так и дронами в город Нижний Бестях. Это станет первым тестом доставки по воздуху в истории «ВкусВилла» благодаря Boon Sky – подразделению маркетплейса, налаживающему инновационные способы доставки. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилла».

Продукция «ВкусВилл» появилась в Якутии и стала доступна к заказу онлайн в местном маркетплейсе Boon Market. Якутяне смогут приобретать натуральные продукты с чистым составом, а благодаря тонко выстроенной логистике и инновационным способам доставки, получать свежее к столу от знакомого бренда.

Приложение Boon Market установлено у 50 тыс. горожан при населении около 400 тыс. человек, а количество активных покупателей продолжает расти.

vkusvil700.jpg
Пресс-служба «ВкусВилла»
Первая доставка дронами для «ВкусВилла»

В ассортименте маркетплейса – более 100 торговых единиц под собственной маркой «ВкусВилл»: косметика, бакалея, снеки, сладости, растительные напитки и лимонады. В список вошли как продукты ежедневного пользования, так и необычные для магазинов региона товары: комбуча, шорли, брускетта из вяленых томатов и артишоков, семена чиа. А в первых заказах якутян ждет подарок от «ВкусВилла» – конфеты.

Инна Искандярова, менеджер по работе с маркетплейсами «ВкусВилл»: «Наша основная цель сотрудничества с Boon Market — сделать продукцию «ВкусВилл» доступной на территории Республики Саха (Якутия). Теперь жители региона смогут попробовать натуральные продукты «ВкусВилл», даже если в их городе нет розничных магазинов. Качество «ВкусВилл» теперь не за тысячи километров — оно в паре кликов от покупателя!»

Доставка дронами станет первой в истории «ВкусВилла» благодаря Boon Sky – подразделению маркетплейса, налаживающему доставку дронами-курьерами. Они произведены в России, проект «Воздушная переправа» реализуется при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) и «Технопарка Якутия».

Покупатели из отдаленного города Нижний Бестях могут получить заказ или отправить посылку в Якутск дронами, курсирующими через реку Лена шириной в 11 км на высоте 150 м. Заказ можно получить как курьером, так и самовывозом из дронопортов. Это особенно актуально на период промерзания реки, когда в ноябре-декабре останавливается любая навигация.

Дроны способны поднимать грузы до 10 кг и осуществляют 10 рейсов в день по расписанию.

В городе Якутске доступна 15-минутная доставка до двери. Электровелосипеды курьеров адаптированы для работы при экстремально низких температурах в -55°C.

Девять дарксторов Boon Market распределены по местам основного проживания, а конвейерное пополнение складских остатков из распределительного центра компании позволяет держать актуальный ассортимент в наличии.

Сергей Протопопов, основатель Boon Market, CEO Boontar – операционной компании проекта: «Люди в крупных городах России уже давно привыкли к тому, что продукты доставляют за 15-60 мин, а товары из маркетплейса на следующий день. Здесь же, в Якутии, такая скорость в новинку, и Boon Market на передовой этих изменений. Кроме изменения стандартов скорости доставки, мы стремимся к тому, чтобы рацион населения, несмотря на отдаленность от основных пищевых производств страны, улучшился качественно. И для этой цели сотрудничество с брендом «ВкусВилл» – это доступ к продуктам питания с натуральным и чистым составом».

