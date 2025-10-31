CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Ultimate Education запускает новую платформу «Креативити» для обучения в креативной индустрии

Образовательный холдинг Ultimate Education объявил о запуске онлайн-платформы «Креативити», созданной для объединения лучших практик в сфере креативных профессий. Платформа была разработана экспертами четырьмя школ креативной индустрии: академией маркетинга MAED, школой геймдева XYZ, школой бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School и школой дизайна и технологий Bang Bang Education. Об этом CNews сообщили представители Ultimate Education.

«Платформа “Креативити” объединяет образовательные программы ведущих школ креативной индустрии, предлагая обучение по широкому спектру направлений — от дизайна и геймдева до маркетинга и моды. Образовательный процесс реализуется на собственных площадках партнерских учреждений, где пользователи могут выбирать подходящие курсы и профессиональные программы. Расширенные возможности доступны через отдельную подписку, открывающую доступ к эксклюзивному контенту от самой платформы и партнерскому контенту от школ для расширения насмотренности и погружения в мультидисциплинарность. На данный момент платформа запущена в режиме технического тестирования, и ее функционал будет последовательно расширяться», — сказал Владимир Синицын, co-CEO Ultimate Education.

Основная цель заключается в снижении барьеров для входа в креативную сферу и помощи в принятии осознанных решений. Платформа предоставляет доступ к актуальным знаниям, знакомит с экспертами отрасли и погружает пользователей в атмосферу креативной индустрии. В рамках «Креативити» будут доступны партнерские программы, менторство, карьерные консультации, биржа вакансий, витрина для портфолио, образовательная подписка, единое комьюнити, а также UGC-медиа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/