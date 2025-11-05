9 из 10 россиян участвуют в распродажах: что покупают и сколько тратят в «Черную пятницу»

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и исследовательская компания ОнИн провели опрос* и узнали у россиян, как они относятся к осенним распродажам. Оказалось, что «Черная пятница» по популярности почти не уступает сезонным и новогодним акциям, и девять из десяти россиян не обходят ее стороной. При этом подход к распродаже перестал быть хаотичной гонкой за скидками — закупки по осенним акциям постепенно превращаются в традицию. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Распродажи и их популярность

Активными участниками распродаж можно считать треть (30%) опрошенных — они не пропускают ни одной. Еще 53% делают покупки со скидками хотя бы раз в год, а оставшиеся 17%, хоть и редко, но все равно участвуют в распродажах. А тех, кто намеренно обходит их стороной, не оказалось и вовсе.

«Черная пятница» почти догнала Новый год по уровню ожидания. Больше всего внимания по-прежнему привлекают сезонные акции (69%) и предновогодние скидки (68%). Но почти столько же опрошенных (66%) следят за «Черной пятницей».

Лидирует онлайн

Покупки все чаще совершаются онлайн — и это уже не тренд, а новая норма. Так, 69% выбирают маркетплейсы и сервисы доставки. Ещё 9% делают заказы в интернет-магазинах определенных брендов, а оффлайн-шопинг остаётся привычкой всего для 22%.

Что первым идет в корзину

В основном на распродажах покупают одежду, обувь и аксессуары (83%). Далее следуют товары для дома (62%), косметика и парфюмерия (51%), электроника (46%) и бытовая техника (45%).

Также каждый четвертый покупает детские товары (29%) или еду и напитки (27%), а спортивные товары по скидкам берут 16% опрошенных.

При этом для многих россиян скидки — повод не только сэкономить, но и порадовать себя и близких. Большинство россиян (70%) делают покупки на распродажах как себе, так и членам семьи. Только четверть (27%) покупают что-то исключительно себе, и лишь 2% — наоборот, выбирают подарки и полезные вещи преимущественно для других.

Сколько россияне готовы потратить

В среднем россияне готовы потратить на «Черную пятницу» около 13 тыс. руб. В основном (30%) опрошенные хотели бы уложиться в сумму от трех до семи тыс. руб., но почти столько же (28%) — в диапазон от семи до 15 тыс. руб. К более крупным покупкам стоимостью от 15 тыс. руб. готовы 25% респондентов, причем 10% из них не прочь потратить свыше 30 тыс. руб.. А ограничиться тремя тыс. руб. готовы лишь 14% участников опроса.

План или импульс

Планировать все распродажные покупки получается уже у 17% россиян, а большинство (55%) совмещает подготовку с импульсивными решениями. Главные мотивы — скидки и акции (82%), а также желание порадовать себя (47%). Каждый пятый (21%) следует советам друзей, 18% поддаются рекламе, еще столько же — эффекту «последнего товара». Также 16% признаются, что их может подтолкнуть к покупке красиво оформленная карточка товара на сайте.

Перенести покупку ради выгоды

Большинство россиян откладывают покупки в начале осени в ожидании скидок: 35% переносят на ноябрь крупные покупки, а 23% формируют целый «лист желаний». Однако 40% покупают все без оглядки на календарь — просто когда возникает необходимость.

Для многих «Черная пятница» становится стартом новогоднего шопинга. Каждый пятый (22%) специально покупает подарки именно в этот период, а ещё половина (53%) не упускают возможность приобрести презенты заранее, если видят выгодное предложение. Только 16% предпочитают делать покупки уже в декабре.

Распродажи становятся привычкой

Треть (34%) россиян признались, что за последние несколько лет стали чаще участвовать в распродажах. Половина (48%) считает, что их привычки в этом плане не изменились, и только 18% отмечают снижение интереса. Таким образом, постепенно «Черная пятница» превращается не просто в разовую акцию, а в устойчивую часть потребительской культуры — со своими ритуалами выходных покупок и продуманными списками.

*Опрос проходил в сентябре 2025 г., охват составил более 2,5 тыс.пользователей в возрасте от 18 до 66 лет.