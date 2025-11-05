CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС ID для бизнеса» автоматизировала процесс верификации в сервисе «Финсеть.рф»

МТС сообщила о запуске совместного проекта с сервисом «Финсеть.рф» — решением для быстрого старта продаж товаров и услуг самозанятых предпринимателей. Благодаря интеграции технологий «МТС ID для бизнеса» предприниматели проходят цифровой онбординг и запускают бизнес гораздо быстрее. Решение позволило снизить количество ошибок при заполнении форм в сервисе в три раза.

Партнёрство позволяет использовать технологии МТС для идентификации и бесшовной авторизации пользователей, автозаполнения и верификации данных профиля по номеру телефона. Данные инструменты автоматизируют проверку личности, минимизируя ручной ввод и возможные ошибки. Для клиентов «Финсеть.рф» это означает, что подключиться к сервису и начать работу с клиентами можно всего за несколько минут. Безопасность и защита данных пользователей на платформе обеспечиваются за счёт размещения инфраструктуры в сертифицированном data-центре, использования SSL-шифрования и многоуровневой системы авторизации с проверкой прав доступа.

«Мы видим, как растёт интерес к самозанятости и малому бизнесу, и стремимся сделать цифровые инструменты максимально простыми и доступными. Теперь начать продавать товары или услуги можно буквально за несколько минут — без сложных настроек и лишней бумажной работы. Технологии МТС помогают предпринимателям быстрее выходить на рынок и сосредоточиться на развитии дела. Проект уже работает и им успешно пользуются первые клиенты», — сказал руководитель центра бесшовности «МТС ID» Роман Аникушин.

«Интеграция с «МТС ID для бизнеса» позволила нам в значительной степени автоматизировать процессы цифрового онбординга наших клиентов. Теперь любой предприниматель, будь он самозанятым, ИП или ООО может запустить продажи онлайн без сложной бюрократии и технических барьеров. Для нас это шаг к созданию полноценной цифровой инфраструктуры, где всё работает автоматически — от идентификации до создания онлайн-магазина и получения первых оплат», — сказал директор по развитию «Финсеть.рф» Александр Бичев.

«МТС ID для бизнеса» — сервис, который объединяет технологии сбора и проверки персональных данных физических лиц. С помощью операторских технологий продукт помогает бизнесу провести все необходимые этапы процесса KYC (know your customer) и идентифицировать пользователя или клиента.

«Финсеть.рф» позволяет предпринимателям запустить бизнес за несколько минут и создать полноценную цифровую инфраструктуру для работы — сайт и витрину, мини-приложения в Telegram и VK, календарь записи клиентов, онлайн-приём оплат, автоматическую выдачу чеков, CRM и вывод средств на карту без ограничений. Все инструменты создаются и активируются автоматически без участия разработчиков, бухгалтеров и сложных технических настроек.

