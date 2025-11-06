CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен

Нейросеть GigaChat «Сбера» сдала итоговый комплексный квалификационный экзамен по направлению «Агробиотехнологии и устойчивое сельское хозяйство» в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ). Данное достижение подчёркивает значительный прогресс в применении генеративного искусственного интеллекта для решения задач сельского хозяйства.

В результате прохождения итогового квалификационного экзамена модель продемонстрировала уровень знаний, соответствующий уровню бакалавра.

Экзамен состоял из двух частей: первая часть (тестирование) состояла из 15 вопросов с вариантами ответов; вторая часть включала 10 открытых практических вопросов, требующих развёрнутых ответов.

Такой формат полностью повторяет выпускные испытания для студентов-бакалавров и обеспечивает всестороннюю оценку компетенций модели искусственного интеллекта.

В ходе обучения нейросеть освоила восемь ключевых направлений агропромышленного комплекса: агрономию, агрохимию и защиту растений, аквакультуру, ветеринарию, зоотехнию, лесное дело, производство пищевых продуктов и садоводство. Освоение столь широкого спектра дисциплин подтверждает готовность модели к решению сложных профессиональных задач в сфере АПК, считают в Сбербанке.

Успешное завершение обучения стало возможным благодаря реализации большого партнёрского проекта между «Сбером» и КубГАУ. В работе приняли участие более 90 экспертов, разработавших уникальные обучающие материалы, которые в сочетании с технологиями «Сбера» позволили достичь высоких результатов.

Ответы модели оценивала комиссия под руководством академика РАН, профессора, ректора КубГАУ Александра Трубилина. По итогам тестирования GigaChat верно ответил на большинство вопросов и получил оценку «хорошо», что подтверждает высокий уровень усвоения учебного материала.

GigaChat может внести существенный вклад в дальнейшее развитие сельского хозяйства в России. Подтверждённый уровень компетенций позволяет нейросети быть персональным цифровым помощником для специалистов отрасли.

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, лидер отрасли «АПК», сказала: «Успешная сдача выпускного экзамена в КубГАУ даёт нашим клиентам возможность внедрять конкретные AI-инструменты на базе GigaChat для решения практических задач в АПК. По сути, мы создаём персонального помощника для отрасли, который сможет предотвращать заболевания растений и животных, оптимизировать условия их содержания и брать на себя многие рутинные задачи. Уже в ближайшем будущем фермеры смогут получать персональные рекомендации по севообороту, защите растений и повышению урожайности, основанные на анализе больших данных и опыте экспертов».

GigaChat ранее уже не раз справлялся с серьёзными экзаменационными испытаниями. Модель сдала ЕГЭ по обществознанию и экзамены в медицинских вузах по ряду врачебных специальностей, прошла аттестацию по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию в РАНХиГС, а также сдала вступительный экзамен в Гнесинку.

