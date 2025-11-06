CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ-алгоритмы «Яндекса» помогут интернет-магазинам растить заказы с персональными скидками в поисковых объявлениях

«Яндекс» использует ИИ для повышения эффективности продвижения интернет-магазинов: в объявлениях Поиска и Товарной галереи появились персональные скидки. Алгоритмы покажут пользователям индивидуальные предложения с выгодой при оплате через «Яндекс Пэй». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

По данным экспериментов, новый формат поможет бизнесам увеличить количество заказов с поисковых объявлений «Директа» в среднем на 8% без дополнительных расходов – скидки предоставляет «Яндекс».

Размер скидок рассчитывается с помощью ИИ индивидуально для каждого пользователя и показа объявления. Алгоритмы «Яндекса» оценивают вероятность покупки и предлагают скидку, которая позволит сэкономить на приобретении товара. Если предложение заинтересует пользователя, он сможет оплатить заказ на сайте или в приложении интернет-магазина картой любого банка через «Яндекс Пэй». Магазин при этом получит полную сумму с продажи товара.

Опция доступна для интернет-магазинов с возможностью оплаты заказа на сайте или в приложении через «Яндекс Пэй». Для того, чтобы скидка могла отобразиться в объявлении, необходимо запустить Товарную кампанию или Единую перфоманс-кампанию в «Яндекс Директе». С подробными условиями подключения можно ознакомиться в личном кабинете «Директа».

«Вероятность покупки пользователем увеличивается, если он получает индивидуальное предложение цены от магазина. Мы развиваем решения, которые объединяют интересы обеих сторон. Персональные скидки с ИИ помогут интернет-магазинам запускать продвижение товаров с выгодой для своих клиентов и растить продажи без дополнительных затрат. По нашим данным, такие скидки дают возможность пользователям экономить в среднем 1500 руб. на покупке», – сказала Кира Матвеева, директор по продуктам для рекламодателей, «Яндекс Реклама».

