CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

ИИ-рекомендации «Яндекс Музыки» теперь подбирают музыку на 12 разных языках

«Яндекс Музыка» продолжает развивать систему персональных рекомендаций – теперь подписчики «Плюса» могут сфокусировать «Мою волну», чтобы она подбирала музыку на одном из 12 новых языков: французском, немецком, итальянском, испанском, корейском, японском, турецком, португальском, китайском, английском, а также на казахском и узбекском. При этом рекомендации остаются персональными для каждого слушателя.

С новыми настройками «Моей волны» пользователи смогут погрузиться в атмосферу разных стран – открыть новых артистов и локальные музыкальные сцены или настроиться на путешествие. Кроме того, новые настройки будут полезны тем, кто изучает иностранные языки: с их помощью можно тренировать произношение и восприятие речи, особенно если включить режим текстомузыки.

Для того чтобы определить язык трека, «Моя волна» использует технологию машинного перевода: она анализирует вокал и текст песни, название композиции или альбома, а также имя исполнителя. Кроме того, учитываются данные от правообладателей и редакции «Яндекс Музыки», которые размечают язык композиций.

Как и другие настройки «Моей волны», языковые можно найти в поиске. Также настройки будут персонально рекомендоваться пользователям в блоке «Больше открытий».

Помимо 12 новых языков, слушателям по-прежнему доступны настройки «Моей волны» по русскому языку, иностранному (все, кроме русского) или без слов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

Apple расписалась в полном неумении. Она будет платить по миллиарду в год, чтобы Google сделал ее Siri умной

Оборонные предприятия России и Белоруссии стали целью кибератаки. Хакеры используют как приманку фальшивые военные документы

В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/