«МегаФон» подготовил связь в Чечне к курортному сезону

В ноябре на Северном Кавказе начинается горнолыжный сезон. Гостям курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чечни стало удобнее пользоваться мобильным интернетом как у подножия гор, так и на снежных склонах. Абоненты «МегаФона» могут оценить скорость до 80 Мбит/с.

По данным аналитиков оператора, интерес к горному отдыху растет, независимо от времени года. Весной и летом здесь можно прогуляться по живописному Аргунскому ущелью, после — увидеть настоящую «золотую осень» с высоты птичьего полета, а зимой опробовать современную канатную дорогу. Местом заинтересовались на 28% больше россиян, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика заходов пользователей на сайты, посвященные курорту и предлагающие туры на север региона.

Модернизация и расширение телеком-инфраструктуры здесь позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE. Благодаря этому скорость в гаджетах абонентов увеличилась на 10%. Объема хватит, чтобы за час выложить в социальные сети около 3,5 тыс. фотографий с терренкуров и смотровых площадок в «Ведучи».

«Чтобы абоненты всегда могли связаться с близкими, а при необходимости и с экстренными службами, наши инженеры запустили дополнительные объекты телеком-инфраструктуры и модернизировали существующие. Изменения охватили не только горнолыжные трассы, но и торговые точки, места общественного питания, гостиницы. На базовых станциях задействован LTE-2100 — диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Мобильный интернет оператора в этом году стал быстрее и на других курортах Чеченской Республики — в санаториях Серноводского района, у озера Кезеной-Ам. Всего с начала года «МегаФон» модернизировал и установил в регионе более 100 объектов телеком-инфраструктуры.