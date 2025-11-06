«Рувики» и Российская Премьер-Лига создадут базу знаний о российском футболе

Российская Премьер-Лига и Интернет-энциклопедия «Рувики» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре. Цель партнерства – объединить усилия для создания достоверной и обновляемой базы знаний о российском футболе.

В «Рувики» появится раздел – «Энциклопедия российского футбола», где будут собраны все сведения об истории, клубах, турнирах и рекордах, связанных с Российской Премьер-Лигой. Материалы будут регулярно обновляться при участии представителей клубных сообществ и проходить экспертную проверку РПЛ.

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев: «Футбол – часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о ее лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям».

Заместитель генерального директора «Рувики» Илья Петрунин: «Совместно с Российской Премьер-Лигой мы хотим сформировать структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России. Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны».