«Яндекс Реклама» запускает ИИ-редактор креативов для создания объявлений

«Яндекс Реклама» представила ИИ-редактор креативов. Он создает изображения и умеет превращать статичные картинки в динамичные ролики просто по текстовому описанию. Новая опция поможет рекламодателям быстрее тестировать гипотезы и запускать продвижение товаров и услуг, не покидая личный кабинет «Яндекс Директа». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

ИИ-редактор креативов работает на базе нового поколения нейротехнологий «Яндекс Рекламы» — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice AI Art и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

Изображения и видео можно создавать без дополнительных финансовых затрат и в любое время — 24/7. Пользователю нужно лишь написать, какую картинку он хочет получить: указать ключевой объект, окружение и стиль. Например: «Hарисуй современное светлое кресло в минималистичном интерьере». И ИИ-редактор за минуту создаст оригинальное изображение для объявления.

Инструмент также умеет редактировать готовые картинки: добавлять объекты, корректировать детали, менять пропорции и фон. Это поможет адаптировать иллюстрации для разных аудиторий и подстраивать их под быстро меняющиеся тренды.

Еще одно новшество — ИИ-редактор креативов сможет оживлять статичные изображения, создавать короткие видеоклипы. Например, задача может звучать так: «Cоздай видео, где йоркширский терьер запрыгивает на кресло».

По итогам экспериментов, объявления с видео позволяют охватить в среднем на 7% больше целевой аудитории.

«Создавая ИИ-редактор креативов, мы хотели, чтобы каждый рекламодатель — от локального кафе до международного бренда — нашел в нем свою ценность. Для малого бизнеса это экономия на дизайне. Среднему бизнесу ИИ-редактор даст скорость и возможность работать с уже готовыми дизайнами, адаптируя и меняя их под разные аудитории и площадки, это экономит дни работы. А крупные компании смогут использовать его как лабораторию идей: тестировать гипотезы, использовать шаблоны и исходники как ориентир перед заказом материалов у настоящих дизайнеров, это повысит эффективность маркетинговых вложений», — отметила Кира Матвеева, директор по продуктам для рекламодателей «Яндекс Рекламы».

С апреля 2025 г. у рекламодателей «Директа» уже есть возможность использовать нейросети для автоматического создания объявлений на основе информации со своих сайтов. С ИИ-редактором простора для творчества станет больше: можно создавать иллюстрации и видео по текстовому описанию.

ИИ-редактор креативов будет находиться прямо в рабочих сценариях в Единой перфоманс-кампании и Мастере кампаний «Директа». «Яндекс» планирует до конца года открыть доступ к инструменту во всех кабинетах сервиса.